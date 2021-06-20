Путин заявил о продолжении выплат врачам на фоне коронавируса
«Хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены», — заявил Путин в обращении к медработникам в их профессиональный праздник.
Он отметил, что специальные выплаты получили порядка 1,2 млн работников сферы здравоохранения.
«На эти цели уже направлено более 350 млрд рублей», — добавил российский президент.
Он подчеркнул, что в период пандемии коронавируса медикам, которые непосредственно оказывают помощь больным COVID-19, нужна особая поддержка.
Ранее Путин заявил о внедрении в России единого базового оклада для всех работников здравоохранения.