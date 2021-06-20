Путин заявил о продолжении выплат врачам на фоне коронавируса

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Российский лидер Владимир Путин сообщил о продолжении выплат медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией.

«Хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены», — заявил Путин в обращении к медработникам в их профессиональный праздник.

Он отметил, что специальные выплаты получили порядка 1,2 млн работников сферы здравоохранения.

«На эти цели уже направлено более 350 млрд рублей», — добавил российский президент.

Он подчеркнул, что в период пандемии коронавируса медикам, которые непосредственно оказывают помощь больным COVID-19, нужна особая поддержка.

Ранее Путин заявил о внедрении в России единого базового оклада для всех работников здравоохранения.

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