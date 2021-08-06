Правительство выделит более 46 млрд рублей на соцвыплаты медработникам

Правительство России выделит более 46 млрд рублей на социальные выплаты медицинским работникам. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

РИА Новости

Трансляцию заседания правительства вёл телеканал «Россия 24». Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит поддерживать медиков, которые помогают заболевшим коронавирусом. «Направим свыше 46 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам», — заявил он. В июне президент России Владимир Путин сообщил, что выплаты медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией, будут продолжены.