В России за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса

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Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 799.
В России за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне скончались 792 пациента.

4 августа стало известно, что в Крыму за неделю скончались 73 пациента с коронавирусом — это максимальный показатель с начала пандемии.

Ранее врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт» профессор Евгений Широков в беседе с НСН рассказал о риске инфарктов, инсультов, нервных расстройств и других осложнений у переболевших коронавирусом.

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