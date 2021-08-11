В России за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
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Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Накануне скончались 792 пациента.
4 августа стало известно, что в Крыму за неделю скончались 73 пациента с коронавирусом — это максимальный показатель с начала пандемии.
Ранее врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт» профессор Евгений Широков в беседе с НСН рассказал о риске инфарктов, инсультов, нервных расстройств и других осложнений у переболевших коронавирусом.