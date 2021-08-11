В России за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 799.

Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне скончались 792 пациента.

4 августа стало известно, что в Крыму за неделю скончались 73 пациента с коронавирусом — это максимальный показатель с начала пандемии.

Ранее врач-ангионевролог, руководитель службы «СТОП-Инсульт» профессор Евгений Широков в беседе с НСН рассказал о риске инфарктов, инсультов, нервных расстройств и других осложнений у переболевших коронавирусом.