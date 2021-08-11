В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тюменской области выявили 277 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Выписаны 186 человек.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на федеральный оперштаб.

С начала пандемии заболели 49 677 жителей, из них выздоровели 45 328.

Прививку от коронавируса сделали 519 492 человека, полный курс вакцинации прошли 424 630.

Также стало известно, что Ставропольский край получил 7,5 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», передаёт pobeda26.ru со ссылкой на региональное правительство. В ближайшее время вакцину распределят по медучреждениям.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета вирусолог Сергей Нетёсов сообщил, что образованию новых вариантов коронавируса, в том числе штамма «йота», содействует медленная вакцинация.