Санавиация совершила 449 вылетов в Подмосковье с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, пациентов оперативно эвакуируют даже с отдалённых территорий и в условиях загруженных дорог.
По её словам, благодаря системе «Ночной старт» можно осуществлять вылеты и в ночное время.
Как уточняется, чаще всего санавиация привозит пациентов в медучреждения Красногорска, Подольска, Ногинска, а также в больницу Химок и в Московский областной центр охраны материнства и детства.
Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.