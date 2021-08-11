Санавиация совершила 449 вылетов в Подмосковье с начала года

Вертолёты с бригадами врачей совершили 449 вылетов в Московской области с начала года, что на 136 вылетов больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, пациентов оперативно эвакуируют даже с отдалённых территорий и в условиях загруженных дорог.

По её словам, благодаря системе «Ночной старт» можно осуществлять вылеты и в ночное время.

Как уточняется, чаще всего санавиация привозит пациентов в медучреждения Красногорска, Подольска, Ногинска, а также в больницу Химок и в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.