Санавиация совершила 449 вылетов в Подмосковье с начала года

Короткая ссылка
Вертолёты с бригадами врачей совершили 449 вылетов в Московской области с начала года, что на 136 вылетов больше, чем годом ранее.
Санавиация совершила 449 вылетов в Подмосковье с начала года
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, пациентов оперативно эвакуируют даже с отдалённых территорий и в условиях загруженных дорог.

По её словам, благодаря системе «Ночной старт» можно осуществлять вылеты и в ночное время.

Как уточняется, чаще всего санавиация привозит пациентов в медучреждения Красногорска, Подольска, Ногинска, а также в больницу Химок и в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить