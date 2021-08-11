Профессор Гундаров рассказал о выработке коллективного иммунитета

Доктор медицинских наук, профессор и академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров рассказал, как вырабатывается коллективный иммунитет.

«Коллективный иммунитет вырабатывается, когда 60—80% людей не заражаются. Постепенно люди перестают заболевать вовсе. Но природа вируса, причем любого, — мутировать. Он так выживает», — заявил специалист в беседе с «Общественной службой новостей».

При этом Гундаров добавил, что для достижения коллективного иммунитета важно преодолеть страх, который подавляет иммунную систему, и вакцинироваться.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.