В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Отмечается, что в ковидных госпиталях региона занято 3960 мест. Пациенты находятся в 55 городах и районах.
С начала пандемии заболел 114 701 житель области, из них выздоровели 100 729.
Участниками прививочной кампании стали 1,24 млн человек, полностью вакцинацию прошли 928 тыс.
Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 357 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Из больниц при этом выписан 271 пациент, передаёт RIA56.
Всего в регионе заболели 60 138 жителей, выздоровели — 49 533.
Ранее сообщалось, что на горячую линию по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области за всё время её работы поступило более 155,5 тыс. звонков.