В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ростовской области выявили 483 случая COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что в ковидных госпиталях региона занято 3960 мест. Пациенты находятся в 55 городах и районах.

С начала пандемии заболел 114 701 житель области, из них выздоровели 100 729.

Участниками прививочной кампании стали 1,24 млн человек, полностью вакцинацию прошли 928 тыс.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 357 случаев коронавируса за минувшие 24 часа. Из больниц при этом выписан 271 пациент, передаёт RIA56.

Всего в регионе заболели 60 138 жителей, выздоровели — 49 533.

Ранее сообщалось, что на горячую линию по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области за всё время её работы поступило более 155,5 тыс. звонков.