На горячую линию по COVID-19 в Тюменской области поступило более 155 тысяч звонков

На горячую линию по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области за всё время её работы поступило более 155,5 тыс. звонков.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Горячая линия ежедневно работает в региональном управлении Роспотребнадзора. Как уточняется, за прошедшую неделю специалисты ответили на 1693 обращения.

Так, чаще всего жители области спрашивают об изменении порядка тестирования на COVID-19 по возвращении из-за границы, о мерах профилактики, профилактических противоэпидемических мероприятиях.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.