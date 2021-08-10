На горячую линию по COVID-19 в Тюменской области поступило более 155 тысяч звонков
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Горячая линия ежедневно работает в региональном управлении Роспотребнадзора. Как уточняется, за прошедшую неделю специалисты ответили на 1693 обращения.
Так, чаще всего жители области спрашивают об изменении порядка тестирования на COVID-19 по возвращении из-за границы, о мерах профилактики, профилактических противоэпидемических мероприятиях.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.