В Тверской области подтвердили 237 случаев COVID-19 за сутки

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В Тверской области подтвердили 237 случаев коронавируса за сутки.
В Тверской области подтвердили 237 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Как отмечается, выздоровели при этом 134 человека.

С начала пандемии в регионе заболели 56 364 жителя, в том числе из больниц выписаны 48 103.

Также стало известно, что на Центральную фармацевтическую базу Санкт-Петербурга поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт» из 26 500 комплектов доз, передают «Невские новости» со ссылкой на сайт Смольного.

«Продолжаем наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Открываем новые пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах», — заявил губернатор Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что на горячую линию по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области за всё время её работы поступило более 155,5 тыс. звонков.

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