В Краснодарском крае зарегистрировали 256 случаев COVID-19 за сутки

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В Краснодарском крае зарегистрировали 256 случаев заболевания коронавирусом за сутки.
В Краснодарском крае зарегистрировали 256 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

На лечении в стационарах находятся 3364 пациента, на дому — ещё 6092. Выздоровели за минувшие 24 часа 68 человек.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 1089,2.

Отмечается, что с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 61 912 жителей, выздоровели 47 890 человек.

Также стало известно, что в Самарской области выявили 451 случай коронавируса за сутки.

Из больниц выписаны 197 жителей, передаёт volga.news со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе за время пандемии подтвердили 81 390 случаев COVID-19, выздоровели при этом 73 105 человек.

Ранее сообщалось, что на горячую линию по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области за всё время её работы поступило более 155,5 тыс. звонков.

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