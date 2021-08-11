В Татарстане подтвердили 46 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 46 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии республике заболели 24 482 жителя, выздоровели 21 620 человек, в том числе 26 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Томской области выявили 125 случаев COVID-19 за сутки, передаёт vtomske.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 38 513. Из больниц выписаны 33 885 человек, включая 44 за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что на горячую линию по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области за всё время её работы поступило более 155,5 тыс. звонков.