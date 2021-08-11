В Татарстане подтвердили 46 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане подтвердили 46 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане подтвердили 46 случаев COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии  республике заболели 24 482 жителя, выздоровели 21 620 человек, в том числе 26 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Томской области выявили 125 случаев COVID-19 за сутки, передаёт vtomske.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 38 513. Из больниц выписаны 33 885 человек, включая 44 за последние 24 часа.

Ранее сообщалось, что на горячую линию по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области за всё время её работы поступило более 155,5 тыс. звонков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить