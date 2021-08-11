В Удмуртии выявили 211 случаев коронавируса за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 211 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (99). Далее следуют Воткинск и Игринский район.

Выздоровели за последние 24 часа 143 жителя.

Прививку сделали 315 565 человек, из них 232 999 получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за сутки выявили 340 случаев COVID-19. Из больниц выписаны 213 пациентов, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

С начала пандемии на Ставрополье заболели 68 222 жителя, выздоровели более 58,7 тыс.

Ранее сообщалось, что на горячую линию по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области за всё время её работы поступило более 155,5 тыс. звонков.