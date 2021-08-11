В Удмуртии выявили 211 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии зарегистрировали 211 случаев коронавируса за сутки.
В Удмуртии выявили 211 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (99). Далее следуют Воткинск и Игринский район.

Выздоровели за последние 24 часа 143 жителя.

Прививку сделали 315 565 человек, из них 232 999 получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за сутки выявили 340 случаев COVID-19. Из больниц выписаны 213 пациентов, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

С начала пандемии на Ставрополье заболели 68 222 жителя, выздоровели более 58,7 тыс.

Ранее сообщалось, что на горячую линию по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области за всё время её работы поступило более 155,5 тыс. звонков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить