В Минздраве рассказали о состоянии пациентов в больнице Северной Осетии

Состояние пациентов, которые находятся в больнице в Северной Осетии, стабильное, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

«На данный момент ухудшения состояния здоровья пациентов нет, все стабильные. Работы на месте продолжаются, все экстренные службы здесь», — сказали агентству.

Как уточняется, ранее в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе при проведении восстановительных работ снизилось давление подачи кислорода, были подключены резервные системы.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.

СК возбудил дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.