В Минздраве рассказали о состоянии пациентов в больнице Северной Осетии
- РИА Новости
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«На данный момент ухудшения состояния здоровья пациентов нет, все стабильные. Работы на месте продолжаются, все экстренные службы здесь», — сказали агентству.
Как уточняется, ранее в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе при проведении восстановительных работ снизилось давление подачи кислорода, были подключены резервные системы.
9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.
СК возбудил дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.