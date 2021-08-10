Терапевт Гончарова предупредила о «погодной гипоксии» в жару

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Врач-терапевт Мария Гончарова предупредила о так называемой погодной гипоксии в жару.
Терапевт Гончарова предупредила о «погодной гипоксии» в жару
  • РИА Новости

Речь идёт о пониженном содержании кислорода в атмосфере, которое возникает в случае резкого понижения атмосферного давления и прохождения тёплого атмосферного фронта.

«Гипоксия наиболее опасна для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолёгочной систем, чьи органы и ткани под действием хронического заболевания уже находятся в состоянии хронической гипоксии, а на фоне тяжёлых погодных условий данное состояние усугубляется вдвойне», — заявила Гончарова в беседе с газетой «Известия».

По её словам, в жару большинство пациентов с гипертонией, например, страдают от резких колебаний артериального давления.

Как считает врач, лучшей профилактикой таких состояний является частое проветривание помещений, частое обильное питьё чистой воды, дыхательная гимнастика, прогулки на свежем воздухе в вечернее время. Желательно избегать помещений с массовым скоплением людей, отметила Гончарова.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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