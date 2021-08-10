Врио главы Северной Осетии рассказал о предварительном докладе по ЧП во Владикавказе

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что, согласно предварительному докладу, в больнице Владикавказа, где произошло ЧП, зафиксированы технические недоработки и халатность.

Об этом он сказал в ходе заседания оперативного штаба региона.

«Там есть, по предварительному докладу всех надзорных структур, и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, халатность и должностных лиц», — приводит ТАСС слова Меняйло.

Врио главы региона добавил, что все факты дополнительно проверяют.

Также он заявил, что «ни одна больница не укомплектована кислородными станциями».

По его словам, он попросит Минздрав «в кратчайший срок сделать всё, чтобы кислородные станции — это 8 т кислорода в сутки — были найдены, приобретены и установлены в соответствии со всеми техническими условиями».

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.

СК возбудил дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.