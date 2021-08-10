Тюменская больница получила новое оборудование для офтальмологов

Тюменская областная больница №19 получила новое оборудование в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Четыре бесконтактных тонометра, предназначенных для оснащения кабинета офтальмолога, уже используются в филиалах больницы — поликлиниках Винзилинская, Боровская и Богандинская.

«Это оборудование можно смело назвать наглядным примером того, как быстро и, главное, эффективно развивается и совершенствуется инструментарий для офтальмологической практики», — заявил главврач больницы Мигран Мартиросян.

По его словам, использование современной техники позволит обеспечить более раннее выявление и лечение заболеваний и факторов риска их развития.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.