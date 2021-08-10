В Томской области подтвердили 123 случая коронавируса за сутки

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В Томской области зарегистрировали 123 случая коронавируса за сутки, из больниц выписаны 42 человека.
В Томской области подтвердили 123 случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

За всё время в области заболели 38 388 жителей. Выздоровел при этом 33 841 человек, в том числе 42 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Башкирии выявили 273 случая COVID-19 за сутки, передаёт mkset.ru со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 50 885, выздоровевших — 46 319. За последние 24 часа из медучреждений выписали 96 пациентов.

Ранее доктор медицинских наук профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Марина Нестерова рассказала о возможном влиянии COVID-19 на когнитивные способности.

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