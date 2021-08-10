В Татарстане прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Татарстане зафиксировали 49 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в республике достигло 24 436. Из больниц выписаны 21 594 человека, в том числе 39 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки выявили 219 случаев коронавируса. Выздоровели при этом 194 жителя, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По информации Роспотребнадзора, всего в городе за время пандемии заболел 22 701 человек, из медучреждений выписаны 19 540.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Марина Нестерова рассказала о возможном влиянии COVID-19 на когнитивные способности.