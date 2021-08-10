В Ставропольском крае прививку от COVID-19 сделали 586 тысяч человек

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В Ставропольском крае рассказали о ходе вакцинации от COVID-19.
В Ставропольском крае прививку от COVID-19 сделали 586 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Прививки против коронавируса в нашем крае сделали 586 тыс. человек. Иммунизация продолжается. Она бесплатна и доступна для всех», — заявил глава региона.

Как уточняется, с начала пандемии в крае заболели 67 882 человека, выздоровели 58 524, передаёт newstracker.ru.

В то же время за минувшие сутки на Ставрополье выявлено 335 случаев COVID-19, из больниц выписаны 225 пациентов.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Марина Нестерова рассказала о возможном влиянии COVID-19 на когнитивные способности.

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