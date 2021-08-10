В Тверской области выявили 240 случаев COVID-19 за сутки

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В Тверской области выявили 240 случаев коронавируса за сутки.
В Тверской области выявили 240 случаев COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что с начала пандемии в регионе заболели 56 127 жителей, выздоровели 47 969 человек, в том числе 294 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Самарской области прививку от COVID-19 сделали почти 58% от необходимого для коллективного иммунитета количества взрослого населения, передаёт volga.news. Об этом заявили на заседании регионального оперштаба.

За весь период в регион пришло более 984 тыс. доз вакцин. Среди медработников привиты почти 80%, среди работников сферы образования — более 66%, среди госслужащих — почти 73%.

Ранее доктор медицинских наук профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Марина Нестерова рассказала о возможном влиянии COVID-19 на когнитивные способности.

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