В Удмуртии зарегистрировали 210 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии зарегистрировали 210 случаев коронавируса за сутки. Из больниц республики при этом выписали 141 жителя.
В Удмуртии зарегистрировали 210 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Больше всего заболевших — в Ижевске, Увинском районе, Глазове и Воткинске.

Как отмечается, вакцинацию прошли 314 014 человек, из них второй компонент получили 228 758.

В свою очередь, стало известно, что более 60% педагогов в детсадах Хабаровска сделали прививку от COVID-19, передаёт transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В среднем за неделю в городе прививается от 350 до 400 педагогов. Проводится большая информационная работа для тех, кто сомневается», — заявила Елена Петрушина, начальник отдела дошкольного образования управления образования региона.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Марина Нестерова рассказала о возможном влиянии COVID-19 на когнитивные способности.

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