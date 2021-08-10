Реаниматолог Арболишвили рассказал об особенностях работы аппаратов ИВЛ

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Реаниматолог, кандидат медицинских наук Георгий Арболишвили рассказал об особенностях работы аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Реаниматолог Арболишвили рассказал об особенностях работы аппаратов ИВЛ
  • РИА Новости

«Аппарат ИВЛ частично заменяет функцию лёгких, помогает им дышать. Для этого в трахею пациента через горло вводится специальная трубка, соединённая с аппаратом ИВЛ. Это болезненно и дискомфортно. А в таком состоянии, как правило, можно находиться достаточно долго, иногда до нескольких недель, а то и месяцев. Поэтому мы применяем седативные препараты и обезболивание», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, ограничительных лимитов в этом отношении нет и были пациенты, которые находились на ИВЛ по несколько месяцев.

Как отметил Арболишвили, в течение времени для одного человека могут применяться разные формы искусственной вентиляции лёгких — они различаются по степени кислородной или аппаратной поддержки.

Врач также напомнил, что идея интенсивной терапии состоит в том, чтобы помочь пациенту пережить критическое состояние, вылечить процесс, который привёл к этому состоянию.

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