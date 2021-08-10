Реаниматолог Арболишвили рассказал об особенностях работы аппаратов ИВЛ

Реаниматолог, кандидат медицинских наук Георгий Арболишвили рассказал об особенностях работы аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

«Аппарат ИВЛ частично заменяет функцию лёгких, помогает им дышать. Для этого в трахею пациента через горло вводится специальная трубка, соединённая с аппаратом ИВЛ. Это болезненно и дискомфортно. А в таком состоянии, как правило, можно находиться достаточно долго, иногда до нескольких недель, а то и месяцев. Поэтому мы применяем седативные препараты и обезболивание», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, ограничительных лимитов в этом отношении нет и были пациенты, которые находились на ИВЛ по несколько месяцев.

Как отметил Арболишвили, в течение времени для одного человека могут применяться разные формы искусственной вентиляции лёгких — они различаются по степени кислородной или аппаратной поддержки.

Врач также напомнил, что идея интенсивной терапии состоит в том, чтобы помочь пациенту пережить критическое состояние, вылечить процесс, который привёл к этому состоянию.

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