В ФНС рассказали о поступлениях от повышенного НДФЛ на сверхдоходы

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Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал о поступлениях от повышенного НДФЛ на сверхдоходы.
В ФНС рассказали о поступлениях от повышенного НДФЛ на сверхдоходы
  • РИА Новости

«Кстати, по ставке НДФЛ уже собрано более 29 млрд рублей, в целом мы по году рассчитываем выйти на 70 млрд рублей. Напомню, что эти суммы пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями», — цитирует его ТАСС.

Ранее Егоров дал прогноз относительно поступлений налогов в бюджет страны в 2021 году.

13 января фонд «Круг добра» начал закупать лекарства для детей, страдающих от спинальной мышечной атрофии. Пациентов с редкими заболеваниями начали обеспечивать дорогостоящими препаратами за счёт средств, которые получены от повышения ставки НДФЛ на сверхдоходы.

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