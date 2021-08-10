В ФНС рассказали о поступлениях от повышенного НДФЛ на сверхдоходы
- РИА Новости
«Кстати, по ставке НДФЛ уже собрано более 29 млрд рублей, в целом мы по году рассчитываем выйти на 70 млрд рублей. Напомню, что эти суммы пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями», — цитирует его ТАСС.
Ранее Егоров дал прогноз относительно поступлений налогов в бюджет страны в 2021 году.
13 января фонд «Круг добра» начал закупать лекарства для детей, страдающих от спинальной мышечной атрофии. Пациентов с редкими заболеваниями начали обеспечивать дорогостоящими препаратами за счёт средств, которые получены от повышения ставки НДФЛ на сверхдоходы.