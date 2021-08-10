В ФНС дали прогноз поступления налогов в бюджет России в 2021 году

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров дал прогноз относительно поступлений налогов в бюджет страны в 2021 году.

Как сообщает ТАСС, Егоров отметил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, что ФНС рассчитывает на рост поступлений налогов в бюджет страны по итогам года на 4,5 трлн рублей — до 25,5 трлн рублей.

«Мы, конечно, исходим из консервативного подхода, но то, что мы уже наблюдаем сегодня, позволяет рассчитывать на поступление 25,5 трлн рублей, что больше, чем в прошлом году, на 4,5 трлн рублей. Соответственно, если у нас не будут изменены экономические показатели, то мы выйдем примерно на такие цифры», — сказал он.

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