В Петербурге за сутки выявили больше случаев коронавируса, чем в Москве
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Днём ранее в Москве было выявлено 2150 случаев коронавируса, а в Петербурге — 1895.
Всего в России выявлено 21 378 случаев заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 491 288.
Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в 22 регионах России наблюдается тенденция к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Микробиолог Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.