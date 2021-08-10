В Петербурге за сутки выявили больше случаев коронавируса, чем в Москве

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В Санкт-Петербурге в течение суток выявлено 1811 случаев коронавируса. В Москве за 24 часа зарегистрировано 1639 случаев.
В Петербурге за сутки выявили больше случаев коронавируса, чем в Москве
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Днём ранее в Москве было выявлено 2150 случаев коронавируса, а в Петербурге — 1895.

Всего в России выявлено 21 378 случаев заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 491 288. 

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в 22 регионах России наблюдается тенденция к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Микробиолог Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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