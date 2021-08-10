Во Владикавказе назвали сроки восстановления подачи кислорода в больнице

Врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев сообщил, что в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе восстановят подачу кислорода по основной схеме во вторник, 10 августа, или в среду, 11 августа.

Об этом информирует ТАСС.

«Подачу кислорода восстановят сегодня или завтра», — заявил Тебиев, отметив, что на месте работают специалисты.

Ранее стало известно, что в больнице Владикавказа получили 3 т кислорода из Кабардино-Балкарии.

В результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе 9 августа.

Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).