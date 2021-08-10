Во Владикавказе назвали сроки восстановления подачи кислорода в больнице
Об этом информирует ТАСС.
«Подачу кислорода восстановят сегодня или завтра», — заявил Тебиев, отметив, что на месте работают специалисты.
Ранее стало известно, что в больнице Владикавказа получили 3 т кислорода из Кабардино-Балкарии.
В результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе 9 августа.
Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.
СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).