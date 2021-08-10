В РТС прокомментировали ситуацию в отрасли

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что жёстких мер по стабилизации топливного рынка пока не планируется.

«Пока никаких жёстких мер (по стабилизации цен на бирже. — RT) не планируется», — приводит Интерфакс заявление Аркуши.

По его словам, «есть надежда на то, что нефтяные компании понимают необходимость увеличения объёма продаж».

Глава РТС предупредил, что снижение экспортного паритета может произойти за счёт снижения внешних цен.

«Необходимо донастроить правила биржевой торговли, провести предсессию с ценами продавцов», — резюмировал он.

В мае Аркуша предрёк рост активного спроса на топливо за счёт начала отпускного периода и развития внутреннего туризма.