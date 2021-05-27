В Российском топливном союзе оценили ситуацию в отрасли

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша оценил ситуацию в отрасли.

«В ближайшее время спрос на топливо будет расти очень активно», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

По словам Аркуши, летом с учётом начала отпускного периода и развития внутреннего туризма, а также с учётом пандемии, заставившей людей больше использовать личный транспорт, объёмы потребления топлива могут увеличиться ещё на 10—20%.

Как отметил эксперт, правительственные меры, в том числе корректировка демпфера и введение понятий равномерности и регулярности, принесли положительные плоды.

Вместе с тем, считает Аркуша, присутствует необходимость повышения предложения на рынке.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно восстановления мирового рынка энергоресурсов.