Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП в больнице во Владикавказе
- РИА Новости
«Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела», — говорится в сообщении.
Председатель СК поставил ход расследования на личный контроль.
Ранее сообщалось, что во Владикавказе в результате прорыва трубы с кислородом погибли девять пациентов больницы.
Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии сообщил, что в больнице Владикавказа произошёл прорыв кислородной трубы, находящейся под землёй. Пациентов подключают к кислородным баллонам.
Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.