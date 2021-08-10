Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП в больнице во Владикавказе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о прорыве трубы с кислородом в больнице во Владикавказе, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщается на сайте СК.

РИА Новости

«Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела», — говорится в сообщении. Председатель СК поставил ход расследования на личный контроль. Ранее сообщалось, что во Владикавказе в результате прорыва трубы с кислородом погибли девять пациентов больницы. Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии сообщил, что в больнице Владикавказа произошёл прорыв кислородной трубы, находящейся под землёй. Пациентов подключают к кислородным баллонам. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.