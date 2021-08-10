Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП в больнице во Владикавказе

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о прорыве трубы с кислородом в больнице во Владикавказе, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщается на сайте СК.
Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП в больнице во Владикавказе
  • РИА Новости

«Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела», — говорится в сообщении.

Председатель СК поставил ход расследования на личный контроль.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе в результате прорыва трубы с кислородом погибли девять пациентов больницы.

Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии сообщил, что в больнице Владикавказа произошёл прорыв кислородной трубы, находящейся под землёй. Пациентов подключают к кислородным баллонам.

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.

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