Во Владикавказ направили специалистов Минздрава России и Росздравнадзора
- РИА Новости
- © Ольга Смольская
Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко во Владикавказ выезжает группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты Росздравнадзора», — приводит сообщение ТАСС.
Также отмечается, что в больнице проводят мероприятия по обеспечению кислородом пациентов. В пресс-службе добавили, что кислород в отделение реанимации поступает.
Ранее сообщалось, что девять человек погибли в результате прорыва трубы подачи кислорода.
Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.
СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»)».