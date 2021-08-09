Во Владикавказ направили специалистов Минздрава России и Росздравнадзора

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава и Росздравнадзора выезжают во Владикавказ, где девять пациентов погибли в результате прорыва кислородной трубы в больнице.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

«По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко во Владикавказ выезжает группа анестезиологов-реаниматологов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты Росздравнадзора», — приводит сообщение ТАСС.

Также отмечается, что в больнице проводят мероприятия по обеспечению кислородом пациентов. В пресс-службе добавили, что кислород в отделение реанимации поступает.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли в результате прорыва трубы подачи кислорода.

Росздравнадзор сообщил, что проведёт проверку.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»)».