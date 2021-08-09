В Ставропольском крае рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Ставропольском крае продолжается вакцинация от COVID-19. Так, к настоящему времени процедуру прошли более 582,5 тыс. жителей.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Как подчеркнул Владимиров, сделать прививку от коронавируса могут все желающие.

«Если вы ещё не воспользовались такой возможностью, вы всегда можете это сделать. Не подвергайте здоровье угрозе», — сказал он.

В свою очередь, в Татарстане вакцинацию прошли 879 524 жителя, второй компонент вакцины получили 687 790 человек, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав.

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