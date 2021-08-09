В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
По информации Роспотребнадзора, всего за время пандемии в Севастополе заболели 22 482 человека, из них из больниц выписали 19 346.
Кроме того, стало известно, что более 3,5 тыс. военнослужащих Поволжья и членов их семей прошли ревакцинацию от коронавируса, передаёт sova.info со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Повторную прививку сделали те, кто вакцинировался до 1 января 2021 года.
Всего в ЦВО привились около 200 тыс. военнослужащих и их близких.
Ранее ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как восстановиться после перенесённого COVID-19.