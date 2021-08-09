В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Севастополе выявили 215 случаев COVID-19. При этом после выздоровления из медучреждений города врачи выписали 93 жителей.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

По информации Роспотребнадзора, всего за время пандемии в Севастополе заболели 22 482 человека, из них из больниц выписали 19 346.

Кроме того, стало известно, что более 3,5 тыс. военнослужащих Поволжья и членов их семей прошли ревакцинацию от коронавируса, передаёт sova.info со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Повторную прививку сделали те, кто вакцинировался до 1 января 2021 года.

Всего в ЦВО привились около 200 тыс. военнослужащих и их близких.

Ранее ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как восстановиться после перенесённого COVID-19.