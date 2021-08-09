В Приморье зарегистрировали 252 случая COVID-19 за сутки

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В Приморском крае зарегистрировали 252 случая COVID-19 за сутки.
В Приморье зарегистрировали 252 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на региональный оперштаб.

Как уточняется, общее число заболевших в регионе достигло 56 888. Выписаны из больниц при этом 50 528 жителей, в том числе 159 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Тамбовской области выявили 96 случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

Всего в регионе за время пандемии заболели 38 339 человек, выздоровел 36 191, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на оперштаб.

Первый этап вакцинации прошли 271 525 человек, оба этапа — 210 591.

Ранее ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как восстановиться после перенесённого COVID-19.

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