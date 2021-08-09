В Пскове начались слушания по делу о признании преступлений нацистов геноцидом

Псковский областной суд начал слушания о признании преступлений нацистов, совершённых в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза.

В июле прокуратура Псковской области направила в суд заявление о признании геноцидом установленных и вновь выявленных преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками.

«Прокуратура области просит признать установленные и вновь выявленные преступления в годы Великой Отечественной войны военными преступлениями, преступлениями против человечества... Прокурор просит признать факт геноцида в отношении народов, проживающих на территории Псковской области», — цитирует ТАСС судью Анатолия Овчинникова.

Привлечены семь заинтересованных лиц, это родственники и люди, которые подвергались жестокому обращению в годы войны.

Как уточняет агентство, на территориях Псковской области фашисты сформировали карательные батальоны, которые возглавляли неустановленные лица из числа офицерского состава немецкого происхождения.

В качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР.

С 1941 по 1944 г. они систематически расстреливали мирных граждан и военнопленных Красной Армии, пытали их, после чего убивали, а тела сбрасывали в ямы, пишет агентство.

Так, за период временной оккупации области захватчики и их пособники расстреляли 42 537 мирных советских граждан, повесили 776 человек, ещё свыше 7600 умерли после истязаний и пыток или были сожжены заживо, погибли 329 455 советских военнопленных.

Следственный комитет в марте решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов в отношении мирного населения в одно — о геноциде народов СССР.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин призвал выработать единые позиции признания и закрепления факта геноцида советского народа.

Для расследования фактов геноцида устанавливается ДНК погибших советских граждан.