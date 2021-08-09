Врач назвал симптомы лёгкой формы коронавируса

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Врач-терапевт Георгий Сапего назвал симптомы, чаще всего наблюдаемые при лёгкой форме новой коронавирусной инфекции.

«Это симптомы обычной простуды: кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела ..., ломота в мышцах, слабость, общее недомогание», — рассказал в интервью радио Sputnik Сапего.

Врач также перечислил симптомы тяжёлого течения болезни. Среди них: одышка при минимальной физической нагрузке или в покое, резкая слабость и высокая температура тела.

Он также отметил, что вероятность более тяжёлого варианта коронавируса существенно уменьшается в том случае, если инфицирование произошло в промежутке между двумя дозами вакцины.

Ранее главврач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева рассказала НСН, какие органы страдают больше всего при заражении коронавирусом.

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