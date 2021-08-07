В Минобороны заявили, что пожар в Луховицах не затронул местный военный полигон

В Минобороны России заявили, что возникшее возгорание в Луховицах не затронуло местный военный полигон.

«Информация о возникновении пожара на территории военного полигона Ольшанский в городском округе Луховицы не соответствует действительности», — цитирует ТАСС департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

В министерстве уточнили, что территория, на которой произошёл пожар, не находится в ведении Минобороны, а также не является военным полигоном.

Ранее сообщалось, что два вертолёта принимают участие в тушении пожара на территории лётно-исследовательного института имени Громова в подмосковных Луховицах.