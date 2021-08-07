В Минобороны заявили, что пожар в Луховицах не затронул местный военный полигон
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«Информация о возникновении пожара на территории военного полигона Ольшанский в городском округе Луховицы не соответствует действительности», — цитирует ТАСС департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
В министерстве уточнили, что территория, на которой произошёл пожар, не находится в ведении Минобороны, а также не является военным полигоном.
Ранее сообщалось, что два вертолёта принимают участие в тушении пожара на территории лётно-исследовательного института имени Громова в подмосковных Луховицах.