В Минобороны заявили, что пожар в Луховицах не затронул местный военный полигон

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В Минобороны России заявили, что возникшее возгорание в Луховицах не затронуло местный военный полигон.
В Минобороны заявили, что пожар в Луховицах не затронул местный военный полигон
  • © РИА Новости / Владимир Баранов

«Информация о возникновении пожара на территории военного полигона Ольшанский в городском округе Луховицы не соответствует действительности», — цитирует ТАСС департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

В министерстве уточнили, что территория, на которой произошёл пожар, не находится в ведении Минобороны, а также не является военным полигоном.

Ранее сообщалось, что два вертолёта принимают участие в тушении пожара на территории лётно-исследовательного института имени Громова в подмосковных Луховицах.

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