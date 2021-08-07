Вертолёты тушат пожар в подмосковных Луховицах
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«Два вертолёта Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах», — приводит ТАСС сообщение столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в Telegram.
Отмечается, что пожар охватил площадь 7 га.
Вертолёты оборудованы специальным устройством ВСУ-5, позволяющим сбрасывать 5 т воды одновременно.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев попросил президента России Владимира Путина содействовать во внесении изменений в Трудовой кодекс, которые могли бы позволить пожарным работать сверхурочно и получать за это компенсацию.