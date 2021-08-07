Вертолёты тушат пожар в подмосковных Луховицах

Короткая ссылка
Два вертолёта принимают участие в тушении пожара на территории Лётно-исследовательского института имени Громова в подмосковных Луховицах.
Вертолёты тушат пожар в подмосковных Луховицах
  • © Пресс служба Департамента ГОЧСиПБ

«Два вертолёта Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах», — приводит ТАСС сообщение столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в Telegram.

Отмечается, что пожар охватил площадь 7 га.

Вертолёты оборудованы специальным устройством ВСУ-5, позволяющим сбрасывать 5 т воды одновременно.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев попросил президента России Владимира Путина содействовать во внесении изменений в Трудовой кодекс, которые могли бы позволить пожарным работать сверхурочно и получать за это компенсацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить