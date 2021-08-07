Вертолёты тушат пожар в подмосковных Луховицах

Два вертолёта принимают участие в тушении пожара на территории Лётно-исследовательского института имени Громова в подмосковных Луховицах.

«Два вертолёта Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах», — приводит ТАСС сообщение столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в Telegram.

Отмечается, что пожар охватил площадь 7 га.

Вертолёты оборудованы специальным устройством ВСУ-5, позволяющим сбрасывать 5 т воды одновременно.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев попросил президента России Владимира Путина содействовать во внесении изменений в Трудовой кодекс, которые могли бы позволить пожарным работать сверхурочно и получать за это компенсацию.