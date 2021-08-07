В Госдуме прокомментировали призыв увеличить рабочую неделю в России

Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал в беседе с RT призыв своего коллеги из Госдумы Николая Арефьева увеличить рабочую неделю в России.

«Я думаю, что в рамках трудового кодекса это сегодня невозможно сделать. Потому что есть гарантии у работников, закреплённые Трудовым кодексом», — сказал он, назвав соответствующее предложение «нецелесообразным».

Депутат отметил, что изменять рабочую неделю следует «с точки зрения повышения производительности». По его мнению, не всегда есть прямолинейная зависимость между увеличением продолжительности рабочих дней и повышением выработки продукции или благ.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, комментируя идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю, заявил, что надо думать не о сокращении рабочей недели, а об её увеличении, так как надо «вытащить страну из разрухи».