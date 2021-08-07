Депутат Госдумы призвал увеличить рабочую неделю

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев прокомментировал идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

«Нам не о четырёхдневной рабочей неделе надо думать, а о продлёнке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем», — заявил Николай Арефьев в беседе с URA.RU.

По мнению парламентария, в настоящий момент в России не существует инструментов, позволяющих перевести российское производство на сокращённую рабочую неделю.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился мнением о перспективах четырёхдневной рабочей недели.