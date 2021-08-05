В Госдуме высказались о перспективах четырёхдневной рабочей недели

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко поделился мнением о перспективах четырёхдневной рабочей недели.
В Госдуме высказались о перспективах четырёхдневной рабочей недели
  • © Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

«Я достаточно скептически отношусь к идее четырёхдневной рабочей недели. Плохо представляю, как врачи и учителя будут работать четыре дня в неделю», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В частности, депутат поинтересовался, как, например, учителя «будут давать тот объём знаний, который они давали в течение определённого времени», за четыре дня.

Кроме того, по словам Тарасенко, в этом отношении не всё так однозначно и в сфере производства.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor прокомментировала идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить