В Госдуме высказались о перспективах четырёхдневной рабочей недели

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко поделился мнением о перспективах четырёхдневной рабочей недели.

«Я достаточно скептически отношусь к идее четырёхдневной рабочей недели. Плохо представляю, как врачи и учителя будут работать четыре дня в неделю», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В частности, депутат поинтересовался, как, например, учителя «будут давать тот объём знаний, который они давали в течение определённого времени», за четыре дня.

Кроме того, по словам Тарасенко, в этом отношении не всё так однозначно и в сфере производства.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor прокомментировала идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю.