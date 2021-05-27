В Госдуме прокомментировали идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

«В этой инициативе для россиян есть только плюсы. Во многих странах Европы уже принята в трудовом законодательстве норма о 35—36-часовой рабочей неделе», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, пандемия показала, что работники на удалёнке вполне эффективно трудятся.

Как подчеркнула депутат, если инициативу реализуют, то для некоторых категорий работников будет длительный переходный период.

«Есть непрерывное производство, трёхсменное. И будет достаточно сложно сделать четырёхдневку, так как придётся для продолжения производственного процесса нанимать дополнительное количество сотрудников», — сказала она.

Со своей стороны, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в беседе с радио «Комсомольская правда» напомнил, что работать по четыре дня в неделю можно и сейчас, но тогда рабочий день будет составлять десять часов.

Как считает эксперт, чтобы решить проблему короткой недели, можно изменить число часов до 37.

«По этому пути идут все развитые страны. А сколько дней работать и по сколько часов в день — это получается из того технологического уклада, который есть на каждом предприятии, из организации труда, потому что можно работать и пять часов в день по пять дней», — добавил Шмаков.

Ранее научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю является правильным трендом.