Инфекционист сравнил лечение вакцинированных и непривитых от COVID-19

Врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков сравнил лечение вакцинированных и непривитых от COVID-19.

«Как врач первичного звена могу сказать, что пациенты, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, в разы реже доходят до больничного стационара. При назначении профилактических препаратов иммуностимулирующие препараты тоже работают прекрасно. Лучше, чем у тех, кто не вакцинировался», — заявил он в беседе с URA.RU.

Вместе с тем Тимаков подчеркнул, что для понимания, действительно это так или нет, нужна полномасштабная научная работа.

Как рассказал эксперт, в настоящее время во врачебном сообществе обсуждают, что вакцинированные пациенты лучше реагируют на терапию.

«Это аналитические размышления, а не какие-то научные работы. Если сделать преаналитику, не в рамках научных публикаций, то преаналитика при сборе данных показывает, что да, действительно, пациенты отвечают легче на лекарственную терапию, на протоколы лечения от коронавирусной инфекции на фоне сделанной вакцинации», — пояснил он.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.