Невролог рассказала о возможных последствиях перенесённого COVID-19

Врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко рассказала о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

«В первую очередь — нарушение сна. Люди очень плохо засыпают, плохо просыпаются. Очень грубая астения часто бывает, вестибулярные нарушения, головокружение, шум в ушах и нарушение терморегуляции в виде потливости», — цитирует эксперта URA.RU.

По её словам, такие функциональные нарушения «преходящие» и даже без каких-либо активных медикаментозных вмешательств они имеют тенденцию к разрешению.

Как отметила Струценко, в настоящее время проводится много исследований, посвящённых тому, какие проблемы возникают у пациентов после коронавируса.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.