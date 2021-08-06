В Пермском крае выявили 475 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае выявили 475 случаев коронавируса за сутки. Как отмечается, 46 заболевших в регионе проходят лечение в больницах, остальные 429 — на дому.
В Пермском крае выявили 475 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего в медучреждениях остаются 3342 пациента, из них 160 находятся на ИВЛ.

Как уточняется, с начала пандемии в крае заболели 75 882 жителя.

Также стало известно, что в Омской области зарегистрировали 385 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших достигло 63 554. Вакцинацию прошли 482 040 человек, из них 357 357 получили оба компонента.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина дала советы по ревакцинации от COVID-19.

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