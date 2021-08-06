В Татарстане прививку от COVID-19 сделали более 863 тысяч человек

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В Татарстане прививку от коронавируса сделали 863 275 человек, из них 642 587 — обоими компонентами вакцины.
В Татарстане прививку от COVID-19 сделали более 863 тысяч человек
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона, начальника управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова.

По его словам, в регионе наблюдается устойчивый интерес граждан к внеполиклинической вакцинации.

Так, за июль в торговых центрах привились 8 тыс. человек, в пунктах у метро — 11 тыс. Всего в Казани в мобильных пунктах вакцинацию прошли 19 478 человек.

Также стало известно, что в Новосибирской области за сутки выявили 190 случаев COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего за время пандемии в регионе заболели 53 906 жителей. Выздоровели при этом 45 393 человека, в том числе 138 за минувшие 24 часа.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина дала советы по ревакцинации от COVID-19.

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