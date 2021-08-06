В Удмуртии зарегистрировали 195 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 195 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 86 человек.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 41 135 человек, из больниц выписали 33 896.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 307 484 жителя республики, из них 221 086 получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что в Свердловской области выявили 524 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб. Выздоровели при этом 476 человек, всего за время пандемии — 102 609.

Ранее сообщалось, что врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина дала советы по ревакцинации от COVID-19.