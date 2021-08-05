Онищенко прокомментировал призыв ВОЗ ввести мораторий на бустерные прививки от COVID-19

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал призыв гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса о необходимости введения временного моратория на бустерные (дополнительные) прививки от коронавируса.
Онищенко прокомментировал призыв ВОЗ ввести мораторий на бустерные прививки от COVID-19
  • РИА Новости

«У ВОЗ таких прав нет — вводить мораторий, но они объясняют это тем, что сначала нужно сделать вакцинацию, что в общем-то правильно», — заявил он в беседе с Life.ru.

Ранее Гебрейесус заявил о необходимости введения временного моратория на бустерные прививки от COVID-19.

По его мнению, это позволило бы направить больше доз вакцины в страны с низкими доходами.

В ООН, в свою очередь, отказались комментировать такое заявление.

Врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина в беседе с «Радио 1» дала советы по ревакцинации от COVID-19.

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