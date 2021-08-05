Онищенко прокомментировал призыв ВОЗ ввести мораторий на бустерные прививки от COVID-19
- РИА Новости
«У ВОЗ таких прав нет — вводить мораторий, но они объясняют это тем, что сначала нужно сделать вакцинацию, что в общем-то правильно», — заявил он в беседе с Life.ru.
Ранее Гебрейесус заявил о необходимости введения временного моратория на бустерные прививки от COVID-19.
По его мнению, это позволило бы направить больше доз вакцины в страны с низкими доходами.
В ООН, в свою очередь, отказались комментировать такое заявление.
Врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина в беседе с «Радио 1» дала советы по ревакцинации от COVID-19.