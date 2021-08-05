В Ростовской области подтвердили 456 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области подтвердили 456 случаев коронавируса за сутки.
В Ростовской области подтвердили 456 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в больницах находятся 3697 пациентов.

Как отмечается, в области выполнили почти 3,3 млн тестов на COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 111 842 человека, выписаны — 98 575.

Также стало известно, что в Томской области выявили 119 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.

За всё время в регионе зарегистрировали 37 775 заболевших. Выздоровели при этом 33 634 жителя, в том числе 35 за последние сутки.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачёво открыли мобильный пункт вакцинации.

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