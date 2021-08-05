В Ростовской области подтвердили 456 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в больницах находятся 3697 пациентов.
Как отмечается, в области выполнили почти 3,3 млн тестов на COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 111 842 человека, выписаны — 98 575.
Также стало известно, что в Томской области выявили 119 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.
За всё время в регионе зарегистрировали 37 775 заболевших. Выздоровели при этом 33 634 жителя, в том числе 35 за последние сутки.
Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачёво открыли мобильный пункт вакцинации.