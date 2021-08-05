В Омской области выявили 388 случаев COVID-19 за сутки

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В Омской области выявили 388 случаев коронавируса за сутки.
В Омской области выявили 388 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

С начала пандемии в регионе заболели 63 169 жителей. Выздоровели при этом 46 113 человек, в том числе 263 за минувшие 24 часа.

Участниками прививочной кампании стали 476 504 жителя, а оба компонента вакцины получил 349 521 человек.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 30 403 теста на COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Исследования проводят в 58 лабораториях, работают 138 пунктов забора биоматериала.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачёво открыли мобильный пункт вакцинации.

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