В Краснодарском крае высказались о ситуации с COVID-19

В Краснодарском крае выявили 262 случая коронавируса за сутки, из больниц при этом выписали 71 пациента.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что общее количество заболевших в регионе достигло 60 360, выздоровевших — 47 501.

На стационарном лечении находится 3241 человек, на дому лечатся ещё 5253.

Также стало известно, что в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 88 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Из больниц при этом выписаны 86 человек.

С начала пандемии в республике заболели 27 444 жителя, из них выздоровели 25 538.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачёво открыли мобильный пункт вакцинации.