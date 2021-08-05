В Краснодарском крае высказались о ситуации с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
Отмечается, что общее количество заболевших в регионе достигло 60 360, выздоровевших — 47 501.
На стационарном лечении находится 3241 человек, на дому лечатся ещё 5253.
Также стало известно, что в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 88 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Из больниц при этом выписаны 86 человек.
С начала пандемии в республике заболели 27 444 жителя, из них выздоровели 25 538.
Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачёво открыли мобильный пункт вакцинации.